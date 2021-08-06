В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр до вечера пятницы объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности.
"Желтый - погода потенциально опасна", - предупреждаю синоптики.
До вечера пятницы в столичном регионе ожидаются грозы с сильным порывистым ветром.
"Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Вестник Кавказа
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