В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр до вечера пятницы объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности.

"Желтый - погода потенциально опасна", - предупреждаю синоптики.

До вечера пятницы в столичном регионе ожидаются грозы с сильным порывистым ветром.

"Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.