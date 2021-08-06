В Подмосковье из изолятора сбежали пятеро, среди них Мавриди

Минувшей ночью из изолятора временного содержания в Истре Московской области сбежали пять человек, пишет "Интерфакс".

"В ночь на пятницу изолятор самовольно покинули: Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря", - рассказал информированный источник.

По предварительным данным, беглецы не имеют при себе оружия.

Сотрудники изолятора не пострадали при побеге. "Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен", - отметил собеседник агентства.

Прокуратура Московской области подтвердила факт побега, начата проверка.

Среди сбежавших - 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, произошедшем в ноябре прошлого года.