Ростовский "Меркурий" вложит 220 млн рублей в новую торговую площадку в Аксайском районе

Донская компания ООО "Меркурий" инвестирует 220 млн рублей в создание торговой площадки в Ростовской области, рассказал первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.

Чиновник пояснил, что торговая площадка площадью 5 га будет открыта в следующем году.

"Уже подготовлена площадка площадью 2 га под оптовую торговлю и на 70% - площадка в 3 га под торговые павильоны и контейнеры", - цитирует Гончарова "Интерфакс".

Кроме того, отметил замгубернатора, в данный момент идут проектные работы на создание торговых павильонов площадью от 45 до 125 кв м.

По словам чиновника, удалось достичь предварительной договоренности с 300 предпринимателями, работавшими ранее на торговых площадках Аксайского района, деятельность на которых сейчас приостановлена. В целом на сегодня переместились 200 бизнесменов.