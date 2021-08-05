Фестиваль национальной книги станет ежегодным во Владикавказе

Международная книжная ярмарка - фестиваль национальной книги "Бакаесаем иумае", прошедшая во Владикавказе, должна устраиваться ежегодно. Такое мнение выразил председатель комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии, организовавшего мероприятие, Юрий Фидаров.

В ярмарке приняли участие издательства Северной Осетии ("Ир", "СЕМ", "Перо и кисть", "Респект", "Харизма"), а также книгоиздатели из Южной Осетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. На выставке была представлена самая различная литература: классическая, историческая, краеведческая, детская.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, презентации, кинопоказы, музыкальные номера, викторины и розыгрыши с призами. Кроме того, для всех желающих был доступен "открытый микрофон", передает АиФ-СК.