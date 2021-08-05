Новый массив могут создать в Ташкенте
В одном из районов Ташкента может появиться новый массив, об этом рассказали в пресс-службе столичного хокимията.
Речь идет о Юнусабадском районе. Соответствующая инициатива содержится в проекте решения районного хокима, опубликованном на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов, передает "Sputnik Узбекистан".
Массив под названием "Манзара" планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". Предполагается установить указатели с названием нового массива и внести изменения в документацию.
Вестник Кавказа
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