Новый массив могут создать в Ташкенте

В одном из районов Ташкента может появиться новый массив, об этом рассказали в пресс-службе столичного хокимията.

Речь идет о Юнусабадском районе. Соответствующая инициатива содержится в проекте решения районного хокима, опубликованном на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов, передает "Sputnik Узбекистан".

Массив под названием "Манзара" планируется образовать на территории МСГ "Отчопар-2". Предполагается установить указатели с названием нового массива и внести изменения в документацию.