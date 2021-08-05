Анапа впервые примет фестиваль пляжного волейбола

Кубанская Анапа в третьей декаде августа впервые примет всероссийский фестиваль пляжного волейбола "Анапа Комус Fest": он пройдет 20–22 августа, а его призовой фонд составляет 2,2 млн рублей.

Как ожидают организаторы, в турнире примут участие около 240 команд и 480 участников со всей России. Пройдет фестиваль на городском пляже "Витязево", для его проведения оборудуют до 30 площадок на открытом воздухе, передает портал Юга.ру.

Призерами фестиваля станут не только команды, занявшие первые места – их будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин.

Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, поучаствовать в конкурсах и посетить зоны активностей для гостей. Самых активных ждут призы и подарки от компании "Комус", которая при поддержке АНО "Центр инновационного и социального развития Анапа" является организатором фестиваля.