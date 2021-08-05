В Минздраве Грузии рассказали, будет ли в стране обязательная вакцинация от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что власти пока не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19.

"Мы следуем модели добровольной вакцинации. На этом этапе вакцинация рассматривается только на основе решения, собственного выбора и воли человека. Надеюсь, что все понимают, насколько это важно. Возможно, понадобится больше образовательной работы", - цитирует ее "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 436 573 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 393 453 человека, умерли – 5986.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.