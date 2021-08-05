В МИД Украины поделились ожиданиями от встречи Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США поднимет отношения двух стран на новый уровень.

"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень", - сказал он на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это в интересах всего региона. "Мы считаем, что это в интересах не только США и Украины, но и региона, который я представляю, где должна развиваться демократия, обеспечиваться процветание и <...> безопасность", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, 30 августа в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.