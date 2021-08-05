Грузия заработала на экспорте специй $11 миллионов

В 2020 году Грузия заработала на экспорте специй $11 млн - на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщает Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

При этом объемы экспорта специй снизились почти на 300 тонн - до 5 037,67 тонны.

Главными покупателями грузинских специй являются Россия – $4,2 млн, Китай – $3,5 млн и Украина – $1,5 млн. Также активно специи импортируют Казахстан, Узбекистан, Филиппины, США, Турция, Армения.