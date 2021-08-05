Нефть дорожает на фоне ближневосточной напряженности

Вчера цены на нефть выросли примерно на 1% из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке, но новые ограничения на передвижение, введенные рядом стран для противодействия очередной волне COVID-19, угрожают восстановлению спроса. По данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов или на 1,1%, до $71,16 за баррель после того, как ранее упали ниже $70 впервые с 21 июля. Фьючерсы на нефть американской марки WTI торговались на 80 центов или 1,2% дороже по $68,95 за баррель.

Израильские самолеты нанесли удары по точкам в Ливане, откуда, предположительно боевики совершили атаку, вчера рано утром в ответ на две ракеты, выпущенные в сторону Израиля, в результате эскалации трансграничных боевых действий на фоне обострения напряженности с Ираном. Обмен ракетными ударами произошел после нападения на танкер у берегов Омана в прошлый четверг, в котором Израиль обвинил Иран. Два члена экипажа, британец и румын, погибли. Иран отрицает свою причастность. На вопрос, готов ли Израиль нанести удар по Ирану, министр обороны Израиля Бенни Ганц в интервью YNet ответил ”да”.

Растущая напряженность связана с тем, что переговоры по ядерной программе между Ираном и западными державами, которые позволят ослабить санкции в отношении экспорта тегеранской нефти, похоже, зашли в тупик. ”В связи с возросшей напряженностью между Ираном и мировыми державами из-за атаки беспилотников на прошлой неделе, по всей видимости, переговоры по ядерной сделке затянутся и вряд ли обеспечат ослабление санкций для Ирана”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Помимо геополитической напряженности, усилились опасения по поводу восстановления мирового спроса на нефть на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом. Стоимость обоих бенчмарков падала три дня подряд, достигнув двухнедельного минимума в среду, отчасти из-за распространения штамма ”дельта”.

Япония готова ввести чрезвычайные меры в большем количестве префектур, в то время как Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, ввел ограничения в некоторых городах и отменил авиарейсы, что поставило под угрозу спрос на топливо.

”Китай сейчас столкнулся с самым серьезным кризисом COVID-19 с тех пор, как первая вспышка была взята под контроль”, - говорится в примечании для клиентов аналитиков консалтинговой компании FGE, опубликованном в четверг.

По данным Reuters, в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, количество заболевших COVID-19 достигло шестимесячного максимума: в среду было зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения. Однако аналитики инвестиционного банка UBS ожидают, что цены на нефть возобновят тенденцию к росту, несмотря на опасения по поводу пандемии. Они прогнозируют, что нефть марки Brent будет торговаться между 75 и 80 долларами за баррель во второй половине 2021 года.