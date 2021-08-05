Попова: ослаблять ограничения по коронавирусу в России рано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России пока рано ослаблять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. "В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается в 22 российских регионах, в 28 регионах ситуация стабилизировалась - нет роста, но также пока нет снижения.

Кроме того, напомнила Попова, Россия пока не достигла коллективного иммунитета в коронавирусу.