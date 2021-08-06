Запад проводит в Африке политику экоимпериализма

В последнее время в глобальном масштабе развивается движение, направленное на искоренение следов западного империализма. Во всем мире сносятся памятники западным исследователям и государственным деятелям. Активисты в развивающемся мире и их союзники на Западе утверждают, что развивающимся странам нужно прокладывать новый курс без культурного вмешательства Запада.

Между тем, по данным сайта Института Людвига фон Мизеса, Запад навязывает новую форму колониализма в Африке - экоимпериализм, демонстрируя свое намерение вмешиваться во внутренние дела развивающихся стран во имя защиты окружающей среды. Западным державам была предоставлена возможность эксплуатации собственных ресурсов и источников энергии без мрачных лекций об изменении климата, и африканским странам следует оставить такую же привилегию. Однако африканским государствам Запад регулярно твердит о необходимости сокращения выбросов и использования более дорогих и менее производительных источников энергии, что дорого им обходится и ограничивает их местное самоопределение.

Но изменение климата - старая проблема, и история свидетельствует о способности людей адаптироваться к непредсказуемым климатических условиям. Также нет единого мнения о том, что CO2 является загрязняющим фактором. Поэтому не стоит полагаться на тех, кто заставляет африканские страны рисковать своим финансовым благополучием, основываясь на неубедительных данных.

Конечно, эта проблема выходит за рамки вопросов изменения климата. В Кении, например, ДДТ применялся для сдерживания распространения малярии. Но в 1990 году по указанию правительства, вдохновленного западной пропагандой, это делать перестали. К счастью, в 2010 году в Кении снова начали использовать ДДТ. Как сообщил в 2009 году тогдашний руководитель управления по борьбе с малярией в Кении Уиллис Ахвале: ”Новые исследования показали, что ранее выдвинутые обвинения в отношении использования ДДТ в значительной степени неверны. Пестицид безопасен для борьбы с малярией, если, как и другие химические вещества, он используется ответственно”.

На самом деле ДДТ никогда тщательно не анализировался до решения о прекращении его использования. Экономист Роджер Бейтс прямо заявляет об этом: ”Несмотря на то, что многие опасения по поводу ДДТ были основаны на неадекватных и ненаучных исследованиях, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) запретило ДДТ еще в 1972 году. Администратор Агентства по охране окружающей среды Уильям Рукелсхаус опроверг научные отчеты и доказательства многочисленных свидетелей-экспертов, которые решительно выступили против запрета ДДТ”. Исследование 2011 года показало, что воздействие ДДТ на озера в Африке было крайне умеренным. Кроме того, низкие уровни загрязнения объясняют малочисленность популяции фламинго.

По политическим причинам бедные страны убеждают в необходимости реализовывать дорогостоящие программы, чтобы поддержать интересы состоятельных защитников окружающей среды, на уровень жизни которых их плохие идеи не влияют. Пол Дриссен рисует мрачную картину последствий экологической активности для Африки: ”Сейчас, когда саранча уничтожает основные продовольственные культуры, неистовые НПО оказывают давление на парламент Кении, чтобы он запретил более 200 пестицидов, которые были одобрены как безопасные для сельскохозяйственных культур, диких животных и людей властями Кении и регулирующими органами США, Канады и других стран”.

Как справедливо утверждает Дриссен, вместо того, чтобы продвигать современные методы ведения сельского хозяйства в Африке, они ратуют за программу агроэкологии с фиксацией с фокусом на местных практиках, исключая знания, технологии и оборудование, которые могли бы сократить бедность и другие социальные проблемы в Африке. Африканские лидеры не могут броться с экоимпериализмом Запада.

Ископаемое топливо используется для производства возобновляемых источников энергии и отвечает за более высокий уровень жизни в развитых странах, способствуя эффективному производству, однако, как отмечает Самуэль Айокунле Ойо, политики неразумно рассматривают запрет на ископаемое топливо: в Нигерии, например, запрет на независимые системы, работающие на ископаемом топливе, может подорвать прогресс электрификации всей страны. Системы на ископаемом топливе стали частью гибридных сетей возобновляемых источников энергии, которые играют большую роль в устойчивой электрификации малообеспеченных сообществ в Африке к югу от Сахары”.

Африканские лидеры настолько отвлечены пустой риторикой защитников окружающей среды, что готовы к бедности своего народа, лишь бы подтвердить общность с заблуждающимися западными элитами. Более того, несмотря на склонность африканских политиков осуждать неоколониализм, похоже, что в области управления окружающей средой они готовы пойти на уступки Западу. Хотя западную цивилизацию часто критикуют, большинство регионов ориентируются на Запад. Таким образом, даже если климатическая политика западного мира сомнительна из-за культурного своего культурного наследия, она все равно будет экспортироваться.

Чтобы по-настоящему реализовать свой суверенитет, африканцы должны освободиться от соблазнов западной левой ориентации. Нелогично выступать против западного империализма, но при этом соглашаться с разработанной Западом экологической политикой, которая противоречит прогрессу Африки. Одобрение риторики защитников окружающей среды может привести к росту авторитета африканских лидеров в глазах их западных коллег, но, к сожалению, избиратели континента будут продолжать жить в нищете.