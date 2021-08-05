В Геленджике оперативно ликвидировали природный пожар

В Кабардинском участковом лесничестве в Геленджике вечером 5 августа случился природный пожар.

В краевом оперативном штабе сообщили, что в 21.02 к месту возгорания лесной подстилки прибыли пожарные подразделения, на тот момент площадь возгорания оценивалась в 0,15 га. В 21.20 на площади 0,2 га локализовали, в 21.40 пожар удалось потушить, пишут "Кубанские новости".

Тушение природного пожара занимались 28 человек, было задействовано 10 единиц техники.

На Кубани продолжают действовать экстренные предупреждения по высокой и чрезвычайной пожароопасности 4 и 5 класса.