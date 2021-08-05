Фауну Дона пополнят миллионы мальков русского осетра

В ближайшее время в Дон в Семикаракорском районе Ростовской области будет выпущено 2,5 млн мальков русского осетра, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Накануне Донской осетровый завод Азово-Донского филиала "Главрыбвод" выпустил в реку 1 млн мальков. Всю партию мальков выпустят в Семикаракорском районе в течение трех дней", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Завод ежегодно выпускает 2-2,5 млн штук молоди осетровых, полученной от собственного ремонтно-маточного стада, его общая проектная мощность составляет 8 млн штук молоди осетровых. Несмотря на то, что завод полностью выполнил государственное задание, выпустив в естественную среду 2,4 млн мальков белуги, стерляди, осетра и севрюги, в рамках исполнения компенсационных мероприятий Дон пополнится еще,5 млн штук молоди осетра, говорится в сообщении.