Ингушетия получит первое зернохранилище этой осенью

Первый в Ингушетии элеватор для хранения зерна, который возводит в Сунженском районе республики частный инвестор, будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Крестьянско-фермерское хозяйство… запустит хранилище ориентировочно в конце октября- начале ноября текущего года", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Общая площадь элеватора составит 2 тыс 160 кв м, он рассчитан на 5 тыс т долговременного и 8 тыс т кратковременного хранения зерна.

"Завершение строительства этого объекта станет хорошим подспорьем местным фермерам", - отметил после осмотра строительства руководитель аграрного ведомства республики Магомед Гагиев.

В ближайших планах инвестора строительство административного здания для сотрудников.