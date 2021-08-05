В Северной Осетии продолжается борьба с безработицей 

Более 2 400 безработных жителей Северной Осетии нашли работу в этом году благодаря службе занятости населения. Этот показатель в два раза превышает показатели 2019 года и в четыре показатели 2020 года.

"Более 2 400 безработных жителей Северной Осетии смогли трудоустроиться через службу занятости населения в 2021 году. Число трудоустроенных граждан на август 2021 года в четыре раза выше прошлогоднего показателя и почти вдвое превышает допандемийный 2019 год", - говорится в сообщении пресс-службе главы и правительства республики.

Уточняется, что соответствующие показатели были достигнуты благодаря более качественному сбору вакансий и смены формата работы службы занятости – с заявительного на проактивный, а также новым программным продуктам.