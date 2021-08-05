В России заработают киберателье

В России к 2025 году заработают виртуальные ателье, с помощью которых можно будет создавать одежду по индивидуальным меркам и контролировать процесс ее изготовления, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Киберателье, которые появятся в России к 2025 году, будут представлять собой виртуальные конструкторы, работающие на цифровых платформах. Они будут подключены к сети автоматизированных производств, что позволит пользователям не только конструировать одежду, но и запускать ее отшив по цене масс-маркета", - цитирует сообщение ТАСМ.

Уточняется, что клиенты при помощи 3D-технологий смогут сконструировать свой виртуальный аватар, который поможет им примерять одежду в режиме онлайн. Дизайнеры же, в свою очередь, будут выкладывать товар на цифровых платформах. В том случае, если наряд не подошел, пользователь сможет отправить его на доработку в ателье.