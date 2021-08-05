В Северной Осетии может быть развернут военный госпиталь для больных коронавирусом 

Власти Северной Осетии по договоренности с Минобороны России готовы развернуть мобильный военный госпиталь в случае ухудшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом, сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

По его словам, это связано с тем, что в настоящее время больницы и медперсонал испытывают колоссальные нагрузки. "Мы работаем над расширением коечного фонда. В случае необходимости будет развернут военный мобильный госпиталь. Договоренность об этом с Министерством обороны России уже достигнута", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Меняйло.

Далее он отметил, что "особую тревогу вызывает количество госпитализированных пациентов". Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перешел на ежедневный режим работы.