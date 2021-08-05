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"Грузинская мечта" не собирается назначать внеочередные выборы в парламент

&quot;Грузинская мечта&quot; не собирается назначать внеочередные выборы в парламент

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут назначать внеочередные парламентские выборы.

Напомним, 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании сделки с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Вопрос внеочередных парламентских выборов был прописан в данном соглашении.

"Соглашение аннулировано, и мы в будущем никогда не оформим соглашение такого типа. В нем шла речь о временном выходе за конституционные рамки, но такого не произойдет. Никаких досрочных выборов не будет до 2024 года", – приводит слова Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Напомним, срок полномочия действующего парламента истекает в 2024 году.

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Вестник Кавказа

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