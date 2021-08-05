Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, остаются в больнице

В больнице в Анталье остаются четверо российских туристов, которые пострадали в аварии с автобусом, произошедшей 2 августа.

"В больнице остаются четверо российских туристов. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате", - сообщили в Ростуризме в четверг.

В ДТП попал автобус, в котором находились 22 туриста, из них 13 уже вернулись домой.