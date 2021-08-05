США готовы вернуться к переговорам по СВПД в Вене

США готовы вернуться в Вену для переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил сегодня на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы бы не хотели высказываться относительно сигналов, которые новый президент Ирана может или не может посылать. Я могу сказать, что наше послание президенту Раиси то же, что и послание его предшественникам. Оно очень простое: США будут защищать и продвигать интересы своей национальной безопасности и [интересы] наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для содействия [принятию] дипломатических решений", - цитирует его ТАСС.

По словам Прайса, американская сторона ждет, какой подход выберет новое правительство в Иране. "Мы в свою очередь будем реагировать в консультации с нашими партнерами. Мы ясно дали понять, что готовы вернуться в Вену для возобновления переговоров", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что США призывают Иран вернуться к переговорам в скором времени.

Напомним, новый президент Ирана Эбрахим Раиси заявил 5 августа на церемонии своей инаугурации заявил, что руководство Исламской Республики поддержит любой дипломатический план, который приведет к отмене антииранских санкций США.