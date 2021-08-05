Квалификация Лиги Конференций: "Карабах" ушел от поражения в матче с АЕЛом

В Лимасоле только что закончилась встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между местным АЕЛом и азербайджанским "Карабахом". Команды сыграли вничью (1:1).

Счет был открыт лишь во втором тайме – на 69-й минуте пенальти реализовал нападающий хозяев Стефан Щепович. "Карабах" сумел отыграться в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару полузащитника Абделлы Зубира.

Напомним, ответный матч пройдет в Азербайджане 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).