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Квалификация Лиги Конференций: "Карабах" ушел от поражения в матче с АЕЛом

Квалификация Лиги Конференций: &quot;Карабах&quot; ушел от поражения в матче с АЕЛом

В Лимасоле только что закончилась встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между местным АЕЛом и азербайджанским "Карабахом". Команды сыграли вничью (1:1).

Счет был открыт лишь во втором тайме – на 69-й минуте пенальти реализовал нападающий хозяев Стефан Щепович. "Карабах" сумел отыграться в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару полузащитника Абделлы Зубира.

Напомним, ответный матч пройдет в Азербайджане 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).

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Вестник Кавказа

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