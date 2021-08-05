В ВОЗ сообщили, что для мира наступила реальная опасность из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в "период реальной опасности" из-за коронавируса COVID-19.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией". Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

Гендиректор ВОЗ в очередной раз отметил, что необходимо ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. По его словам, это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.