Поставка "Спутника V" в Бразилию откладывается на неопределенный срок

В Бразилии сообщили, что реализация контракта на поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" приостановлена, препарат решили не использовать для иммунизации населения.

Контракт ранее заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и консорциум северо-восточных штатов Бразилии.

"Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт", - говорится в заявлении пресс-службы губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего консорциум.