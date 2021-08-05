Квалификация Лиги Конференции: казахстанские клубы не одержали ни одной победы

В четверг проходят 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

В Костанае местный "Тобол" принимал словацкую "Жилину". Победу со счетом 1:0 одержали гости. Единственный мяч на 27-й минуте забил полузащитник Мирослав Гоно.

Также уже завершилась встреча в Куопио, где местный КуПС встречался с "Астаной". Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол нападающего КуПС Аньекпено Удо, забитый на 54-й минуте, гости ответили точным ударом защитника Энео Битри в компенсированное ко второму тайму время.

Напомним, ответные встречи пройдут 12 августа.