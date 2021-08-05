В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация студентов от коронавируса необязательна

Студентам в России лучше привиться от коронавируса к началу нового учебного года, однако вакцинация не является для них обязательной, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

"Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант - чтобы у нас население было привито. И, конечно же, студенты как активнейшая часть населения, имеющая огромное количество контактов, также были защищены. Обязательности [вакцинации от ковида] для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией", - заявила Попова.

По ее словам, в России пока рано говорить о достижении коллективного иммунитета в коронавирусу. "Очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", - отметила глава Роспотребнадзора.

Прививку от коронавируса на данный момент сделали почти 39 млн россиян.