Олимпиада в Токио: итоги тринадцатого дня

В четверг, 5 августа, в Токио прошел тринадцатый день летних Олимпийских игр. По его итогам спортсмены из России завоевали пять наград.

Обладателями золотых медали стали боксер Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг) и борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг).

Серебряным призером Олимпиады стала легкоатлетка Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. Бронзовые медали завоевали боксер Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).

На данный момент сборная России находится на пятом месте в неофициальном медальном зачете. На счету российских спортсменов 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых наград. Первое место занимает Китай (34 золотых, 24 серебряных, 16 бронзовых медалей), второе – США (29-35-27), третье – Япония (22-10-14).

По одной награде в тринадцатый соревновательный день завоевали Иран и Турция. Иранский борец вольного стиля Хассан Язданичарати стал обладателем серебряной медали в категории до 86 кг, а турецкий каратист Эрай Самдан завоевал "серебро" в категории до 67 кг.