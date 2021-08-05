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В Дагестане выделили еще 135 млн рублей на борьбу с коронавирусом

В Дагестане выделили еще 135 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Власти Дагестана направили на борьбу с распространением коронавируса дополнительные финансовые средства в размере 135 млн рублей.

"Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о выделении 135 млн 391 тыс рублей на мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19) дополнительно", - сообщили в пресс-службе правительства республики в четверг, пишет "Интерфакс".

Деньги выделены региональному минздраву из резервного фонда правительства Дагестана.

Из этих средств более 96 млн рублей пойдут на проведение медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции, более 39 млн рублей - на проведение работ по дезинфекции в очагах COVID-19.

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Вестник Кавказа

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