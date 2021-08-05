Стало известно, в каком формате в России пройдет 1 сентября

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, можно надеяться на то, что в этом году 1 сентября во всех регионах страны пройдет в очном формате.

"Мы очень надеемся, что 1-е сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов", - заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

При этом Попова рекомендовала студентам сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от болезни. Пока в России нет необходимого уровня коллективного иммунитета.