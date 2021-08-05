Диетолог рассказала, чем нельзя ужинать

О том, какие продукты нельзя есть на ночь, рассказала диетолог клиники "Сестрорецкая" Галина Ильенко, пишет "Доктор Питер".

По словам медика, последний прием пищи должен быть за 2,5-3 часа до сна. На ночь не следует есть жирное мясо, полуфабрикаты, жирное жаркое. Также стоит отказаться на ужин от бобовых и грибов, они долго усваиваются. Мучных изделий в последний прием пищи также быть не должно: торты, пироги, блины надолго задерживаются в желудке, что мешает здоровому сну.

На ужин лучше не употреблять маринованные и соленые огурцы, квашеную капусту, консервированные салаты с добавлением соли и уксуса. Из-за соли на ночь вредно есть и рыбу - соленая, сушеная рыба и икра могут вызвать отеки.

Диетолог советует исключить из вечернего рациона майонез, газированные напитки, орехи и сухофрукты.

Ужинать лучше свежими или тушеными овощами, тушеным мясом птицы или телятиной. Для вечернего приема пищи также подходят каши и крупы - греча, перловка, кукурузная крупа, пшено, киноа, булгур и макароны твердых сортов.

Также на ужин, по словам врача, можно есть творог и кисломолочные продукты, омлеты, фрукты.