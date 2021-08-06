Спасет ли турецкая модель сельское хозяйство Киргизии

Изменение климата провоцирует проблемы для киргизских фермеров, но самое главное затруднение - это деньги, пишет Eurasianet. Барат Матанов, 70-летний фермер из села Кара-Дёбё на юге Киргизии, вспоминает, что когда он был ребенком, его семья брала воду для полива из естественно образованного канала Машрабсай, который пополнялся дождевой водой и талым снегом. ”В советское время решили построить альтернативный канал - Отуз-Адыр. Вода в него поступает из реки Куршаб, - рассказывает Матанов. - Помню, сколько сил было вложено, чтобы завершить его к 1955 году”.

Отуз-Адыр, протянувшийся на 40 км, когда-то использовался для орошения хлопковых и табачных полей. После развала СССР фермеры перешли на пшеницу, ячмень и другие виды зерновых. ”Таким культурам много воды не надо, поэтому ее всегда хватало”, - говорит Матанов. Однако по мере развития сельского хозяйства ресурсов для орошения становилось всё меньше. В последние несколько лет большинство фермеров начали выращивать корнеплоды, овощи и бахчевые культуры. Это выгодно, но требует больше воды.

О последствиях такой ситуации рассказал министр сельского хозяйства Аскарбек Джанибеков, заметив, что урожай зерновых будет на 30-35% меньше запланированного уровня: "Сейчас идет уборка зерновых. Меньше всего от засухи пострадает кукуруза. Снижение ее урожая прогнозируется на уровне 10-15%”. Отчасти эти проблемы спровоцированы изменением климата, но непосредственная проблема - это деньги. Многие фермеры берут ссуды, надеясь вернуть деньги, когда получат урожай. Но Матанов говорит, что чиновники, ответственные за его район, плохо управляют каналом Отуз-Адыр и воды не хватает.

48-летний фермер Суйоркул Калмаев, сетует на то, что в его расходы входит арендная плата за шесть гектаров, на которых он выращивает ячмень, но деньги, которые он зарабатывает на урожае, не покрывают даже затраты на эксплуатацию комбайна. ”Ограничения на поливную воду заставляют многих менять приоритеты. Инвестиции в сельское хозяйство становятся невыгодными, поскольку высоки риски из-за засухи, неурожая, аренды оборудования и более высоких цен на ГСМ”, - сказал Калмаев.

Министр Джанибеков заявил, что правительство приняло постановление о прекращении экспорта кормов для животных и отмене налога с продаж на их импорт. Цель - избежать скачка цен на мясо на местных рынках. В начале июля правительство сняло временный запрет на экспорт скота в Казахстан и Узбекистан, что должно было снизить местный спрос на зерно. Но нехватка воды - повторяющаяся и предсказуемая реальность.

Турецкая модель

8 июля на национальном форуме в Бишкеке эксперты обсуждали, как сельскохозяйственный сектор Киргизии может внедрять инновации и лучше адаптироваться к изменению климата. Медер Джеенбаев, агроном из того же южного района, где живут Матанов и Калмаев, сказал, что фермеры все чаще задумываются о капельном орошении и теплицах, где можно регулировать как освещение, так и умеренный климат. ”Мы пытаемся реализовать турецкую модель, которая подразумевает экономию и рациональное использование ресурсов при выращивании сельскохозяйственных культур”, - сказал Джеенбаев.

Солнечные батареи позволят удовлетворить многие потребности и создадут финансовые возможности. ”Фермеры испытывают нехватку не только воды для полива, но и питьевой воды, которую они выкачивают из артезианских скважин с помощью электронасосов. Эти затраты съедают прибыль”, - сказал он. По словам Джеенбаева, инновации принесут пользу общественному порядку, поскольку на данный момент фермеры регулярно конфликтуют из-за доступа к воде.

Другая идея - перейти на культуры, лучше адаптированные к местным климатическим условиям. Джеенбаев упомянул миндаль и фисташки, деревья которых имеют глубокие корни. Но все это требует времени и денег. Для перехода необходимо, чтобы государство и другие субъекты предоставили льготные ссуды или стимулировали фермеров к тому, чтобы они выращивали продукцию, пригодную для экспорта.

”Но из-за нехватки производственных мощностей только 20% выращиваемого в настоящее время перерабатывается на месте. Остальное идет на экспорт, - говорит экономист Эркин Абдыразаков. - В результате страна остается сильно зависимой от импорта. Почти все продукты питания ввозятся из-за границы, в том числе мука, масло, сахар и другие товары”.