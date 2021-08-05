Месси покидает "Барселону"

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

34-летний нападающий не останется в команде, несмотря на договоренность о продлении контракта. Стороны не смогут подписать новый контракт из-за экономических правил и ограничений Примеры.

Напомним, прошлый контракт Месси с "Барселоной" истек в конце июня.

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. В сезоне 2020/21 аргентинец провел за "Барселону" 35 матчей в чемпионате Испании, отметившись в них 30 забитыми мячами и 9 результативными передачами.