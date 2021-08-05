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Квалификация Лиги Конференций: "Сочи" упустил победу над "Партизаном"

Квалификация Лиги Конференций: &quot;Сочи&quot; упустил победу над &quot;Партизаном&quot;

В Сочи только что закончился матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между одноименным клубом и сербским "Партизаном". Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол полузащитника "Сочи" Кристина Нобоа, забитый с пенальти на 66-й минуте, гости ответили точным ударом хавбека Рикарду Гомеша на 73-й минуте.

Напомним, ответная встреча пройдет в Белграде 12 августа. Начало – в 22:00 (мск).

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