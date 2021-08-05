В Алматы бетономешалка наехала на трехлетнего ребенка
В Алматы на улице Шарипова под колеса бетономешалки угодил трехлетний ребенок.
Согласно предварительной информации, у малыша диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По словам очевидцев произошедшего и водителя бетономешалки, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, его не было видно из-за кустов.
Из-под бетономешалки малыша достали прохожие и сам водитель, передает "Sputnik Казахстан".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вестник Кавказа
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