В Алматы бетономешалка наехала на трехлетнего ребенка

В Алматы на улице Шарипова под колеса бетономешалки угодил трехлетний ребенок.

Согласно предварительной информации, у малыша диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По словам очевидцев произошедшего и водителя бетономешалки, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, его не было видно из-за кустов.

Из-под бетономешалки малыша достали прохожие и сам водитель, передает "Sputnik Казахстан".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.