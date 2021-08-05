Врач рассказала о необычных проявлениях коронавируса и его последствий у маленьких детей

У детей эффект постковидного синдрома может проявиться спустя полгода или даже год, предупредила главный врач поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева.

По словам медика, долгий постковид характерен для дельта-штамма. "Сейчас выяснилось, что дети коронавирус переносят легко, но потом через 6-12 месяцев у многих проявляется постковидный синдром. Вот он как раз протекает тяжело и может ударить по любому органу. Родителям нужно быть бдительными", - заявила Агибаева, пишет Sputnik Казахстан.

Также она сообщила о странном выявлении коронавируса у детей - нередко у больных детей в крови нет иммуноглобулина М (он указывает на ковид), но через какое-то время в организме появляется иммуноглобулин G (защитные тела, которые говорят о перенесенном коронавирусе).

Штамм дельта чаще поражает младенцев до года и детей с хроническими патологиями. Дети чаще всего заражаются в семье, подчеркнула врач. Родителям важно привиться, чтобы увеличить шансы детей не заболеть.