В Адыгее столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

В четверг во второй половине дня возле поворота на хутор Новый Сад Тахтамукайского района Адыгеи произошло ДТП с участие автобуса и грузовика, пострадавших нет.

По предварительным данным, КамАЗ по касательной столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Ейск-Краснодар-Геленджик. В автобусе в момент столкновения находился 51 пассажир, никто не пострадал.

Пассажиры продолжили путь в другом автобусе, который был оперативно предоставлен к месту ДТП.