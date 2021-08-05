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В Адыгее столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

В Адыгее столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

В четверг во второй половине дня возле поворота на хутор Новый Сад Тахтамукайского района Адыгеи произошло ДТП с участие автобуса и грузовика, пострадавших нет.

По предварительным данным, КамАЗ по касательной столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Ейск-Краснодар-Геленджик. В автобусе в момент столкновения находился 51 пассажир, никто не пострадал.

Пассажиры продолжили путь в другом автобусе, который был оперативно предоставлен к месту ДТП.

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