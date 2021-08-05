Движение в горах Дагестана затруднено из-за схода селей

В горах Дагестана селевыми потоками размыло дороги, в связи с этим затруднено движение автотранспорта.

"Автодорогу Магарамкент-Ахты-Рутул в Рутульском районе размыло местами из-за селей после проливного дождя сегодня. Движение автотранспорта осуществляется в ограниченном режиме под наблюдением дорожных специалистов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса республики.

Расчисткой дороги республиканского значения в Рутульском районе занимается спецтехника. Пострадавших в результате схода селей нет.