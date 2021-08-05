Зеленский: Россия будет сожалеть о шагах в отношении Крыма

Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма", – сказал глава государства в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский отметил, что Крым – "первая спичка", из-за которой отношения народов Украины и России ухудшились на несколько поколений вперед. В то же время он назвал неправдой, что все русские ненавидят украинцев, а украинцы ненавидят русских.