Гахария объяснил, как "Грузинская мечта" выигрывала выборы все эти годы
Председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что начал понимать, как "Грузинская мечта" выигрывала выборы все эти годы.
"Я встречаюсь со многими людьми, в том числе с учредителями и бывшими членами "Грузинской мечты", которые заявляют, что власти, управляемые сегодняшними партийными "боссами", повторяют именно то, что происходило до 2012 года", - сказал он, говоря по поводу так называемых скрытых прослушиваний и слежки.
Гахария подчеркнул, что представители власти угрожают публичным служащим увольнением с работы из-за того, что они выражают свои политические симпатии. "Это аморально. "Мечта", пришедшая к власти в 2012 году с модулем восстановления справедливости и чести, сегодня, в результате правления этих партийных "боссов", вынуждена использовать те же инструменты и методы, что были прежде", - поведал он.
Председатель партии "За Грузию" пояснил, что они зачастую запугивают и выгоняют с работы тех же людей, в отношении которых это делалось и до 2012 года. "Мы создали специальную группу юристов, которые рассматривают все случаи, и мы очень надеемся, что судебная система адекватно ответит на такое безобразное поведение властей, и, если понадобится, мы привлечем внимание и международных партнеров", - цитирует его "Грузия Online".
Напомним, Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за разногласий по поводу срока задержания лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. В конце мая он вернулся в политику в качестве оппозиционного политика, представив свою партию "За Грузию".
Вестник Кавказа
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