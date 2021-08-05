Опрос: треть жителей Узбекистана оказались против вакцинации от коронавируса

Республиканский центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" провел в Узбекистане телефонный опрос, который показал, что многие местные жители - антипрививочники, пишет Podrobno.uz.

О готовности вакцинироваться от коронавируса заявили 53,2% респондентов, не хотят вакцинироваться 36,5% опрошенных. Около 10% жителей Узбекистана еще не определились с отношением к вакцинации.

При этом о готовности сделать прививку чаще говорили мужчины - 60,7% и люди 45-54 лет. Женщины в 43,3% хотели бы вакцинироваться, в 45,2% – нет.

В ближайшую неделю начать иммунизацию готовы 37,1% опрошенных, в течение месяца - 25,7%.

Противники вакцинации говорят о беспокойстве по поводу возможных побочных эффектов вакцины, не верят, что могут заразиться, а потому не считают необходимым вакцинироваться, не доверяют ныне существующим вакцинам.