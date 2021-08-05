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В Северной Осетии под камнепадом погибла альпинистка из Томска

В Северной Осетии под камнепадом погибла альпинистка из Томска

В четверг днем на перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии произошел несчастный случай.

Туристка из Томска 1988 года рождения, участница альпинистской группы погибла во время камнепада, получив травму головы.

Как только поступила информация об инциденте, к месту были направлены спасатели и вертолет МЧС России со спасателями и медиками на борту. Женщину планировали эвакуировать и доставить в больницу, однако она умерла на месте, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело томской альпинистки передадут сотрудникам правоохранительных органов.

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Вестник Кавказа

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