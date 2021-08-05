Экономики стран Персидского залива вернулись к росту после спада из-за пандемии

Ожидается, что после года экономического кризиса совокупный ВВП стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), вырастет на 2,2% в 2021 году. Согласно последнему отчету Всемирного банка об экономике стран Персидского залива "Пандемия COVID-19 и путь к диверсификации", это обусловлено прогнозом роста мировой экономики на уровне 5,6%, а также восстановлением мирового спроса на нефть и цен на нефть.

Modern Diplomacy отмечает, что в прошлом году кризис в области здравоохранения и потрясения на рынках, вызванные пандемией COVID-19, а также снижением мирового спроса и цен на нефть, привели к сокращению совокупного ВВП стран Персидского залива на 4,8%. Предполагается, что бюджетный дефицит будет сохраняться на протяжении большей части прогнозируемого периода. В трех странах с наибольшим дефицитом в 2020 году - Кувейте, Бахрейне и Омане - сохранится дефицит и в 2021-2023 годах, но с меньшим соотношением к ВВП в 2023 году, чем во время экономического спада 2020 года. По данным отчета Всемирного банка, сокращение поставок нефти и самая низкая за четыре года средняя цена на нефть в $41,30 за баррель привели в 2020 году к сокращению экспорта товаров и услуг стран Персидского залива на 8,1% в реальном выражении, а профицит счета текущих операций в 6,8% ВВП в 2019 году сменился дефицитом в 2,9% ВВП.

Ненефтяной ВВП сейчас пропорционально больше во всех странах Персидского залива, чем был 10 или 20 лет назад, но еще предстоит большая работа. Многие страны по-прежнему сильно зависят от нефтегазового сектора, доля которого в общем объеме экспорта составляет более 70% в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Омане, и от нефтяных доходов, доля которых в общих поступлениях доходов превышает 70% в Кувейте, Катаре, Омане, и Бахрейне.

"Хотя в прошлом году страны Персидского залива много сделали для сдерживания воздействия пандемии на свою экономику, в том числе закупили вакцины на раннем этапе, им необходимо продолжить реформирование государственного сектора, - сказал региональный директор Всемирного банка по странам Персидского залива Иссам Абуслейман. - Странам региона нужно усилить конкурентную политику, чтобы использовать преимущества телекоммуникаций и цифровизации экономической деятельности".

Шестой отчет по экономике стран Персидского залива посвящен бюджетным доходам и структурным реформам, включая стратегические инвестиции в цифровизацию и телекоммуникации, которые могут способствовать диверсификации экономики. Основным направлением национальных и региональных усилий по диверсификации экономики остается содействие развитию частного сектора. В 2020 году странам Персидского залива удалось завершить только две сделки по приватизации государственных предприятий и только два соглашения о государственно-частном партнерстве, но это был трудный год для торговли и инвестиций в целом.

Кроме того, стратегическим сектором для инвестиций с целью диверсификации и восстановления после пандемии COVID-19 является развитие телекоммуникаций, что пойдет странам Персидского залива на пользу. Прошлые инвестиции в этот сектор предоставили региону значительные преимущества во время пандемии, поскольку карантин, блокировки и ограничения подтолкнули органы здравоохранения, оптовую и розничную торговлю, государственное и частное образование, банковские и финансовые услуги, а также частные и государственные учреждения к работе в режиме онлайн. Страны Персидского залива направляют инвестиции в передовые телекоммуникационные технологии, включая 5G. Но помимо капитальных затрат на инфраструктуру, сектор телекоммуникаций получит большую выгоду от совершенствования правовой, нормативной и конкурентной базы, в рамках которых работают поставщики услуг.

Перспективы стран Персидского залива

Бахрейн: для преодоления экономического спада 2020 года Бахрейн продолжит полагаться на меры финансовой поддержки и в 2021 году. Ожидается, что рост ВВП страны достигнет 3,3% в 2021 году и останется в среднесрочной перспективе на таком же уровне.

Кувейт: динамику экономического роста Кувейта будет по-прежнему определять экспорт нефти. По прогнозам, рост ВВП восстановится до умеренных 2,4% в 2021 году, а затем достигнет 3,2% в 2022–2023 годах.

Оман: в 2021 году экономика Омана восстановится, хотя и с умеренными темпами роста 2,5%, поскольку масштабная программа инвестиций в инфраструктуру набирает обороты. В течение рассматриваемого периода прогнозируется среднесрочный рост в среднем на 5,3%.

Катар: согласно прогнозам, в Катаре будет наблюдаться резкое восстановление роста, а спрос на СПГ в Южной и Восточной Азии будет положительно повлияет на среднесрочные перспективы. Прогнозируется, что экономический рост Катара в 2021 году достигнет 3%, а затем ускорится до 4,1% в 2022 году и 4,5% в 2023 году.

Саудовская Аравия: устойчивый спрос на нефть в мире поможет восстановлению экономики Саудовской Аравии в 2021 году, при этом ожидается, что рост ВВП страны достигнет 2,4% в 2021 году. По прогнозам, среднесрочный рост составит в среднем 3% в течение прогнозируемого периода.

Объединенные Арабские Эмираты: ожидается, что в 2021 году ВВП ОАЭ вернется к росту, который оценивается на уровне 1,2%, а затем ускорится до 2,5% в 2022 и 2023 годах за счет государственных расходов и проведения в Дубае выставки Expo 2020 в октябре 2021 года.