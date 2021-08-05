Раиси: Иран не собирается создавать ядерное оружие

Иран не намерен создавать ядерное оружие. Об этом в ходе официальной церемонии инаугурации заявил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси.

"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на гостелеканал IRIB.

Напомним, ранее сегодня Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация прошла в здании парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. В частности, в Тегеран прибыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Афганистана Ашраф Гани.