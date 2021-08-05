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ДТП случилось на Крымском мосту в направлении Керчи

ДТП случилось на Крымском мосту в направлении Керчи

На Крымском мосту в направлении полуострова ограничено движение из-за аварии.

"Движение на Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км осуществляется по одной полосе из-за ДТП", - сообщили в пресс-службе УпрДор "Тамань", передает РИА Новости.

Отмечается, что заторов и затруднений в движении нет. На дороге в районе ДТП  выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости. На месте работают сотрудники ДПС.

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Вестник Кавказа

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