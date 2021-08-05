Мурад Канаев: "В Дагестане любят своих борцов, за какую бы команду они не выступали"

Сегодня уроженцы Северного Кавказа внесли в копилку российской сборной на Олимпиаде три медали - две золотые и одну бронзовую. Утром награду высшей пробы завоевал боксер Альберт Батыргазиев, в полдень его успех повторил борец-вольник Заур Угуев, вслед за ним бронзу взял его коллега Артур Найфонов, победивший, кстати, в "малом финале" уроженца города Избербаша Джабраила Шапиева, ныне выступающего за Узбекистан.

Оба "золотых" чемпиона из Дагестана, но если Угуев все время жил и тренировался в родной республике, то Батыргазиев в детстве переехал с семьей из ногайского села Геметюбе в Нижневартовск, где и живет до сих пор. У Найфонова все оказалось наоборот: он родился в Нижневартовске, а в детстве переехал в родной североосетинский город Беслан. 1 сентября 2004 года Артур отправился в первый класс бесланской школы №1 вместе с сестрой и мамой, но вместе с другими участниками праздничной линейки оказался в заложниках. Мама погибла, спасая детей от стрельбы и разрушений. В родном городе Артур стал заниматься борьбой в шесть лет.

О северокавказских борцах-вольниках "Вестнику Кавказа" рассказал спортивный журналист из Махачкалы Мурад Канаев.

- Заур Угуев в российской команде вольников на Олимпиаде–2020 безоговорочный фаворит. Он двукратный чемпион мира, победитель Кубка мира, неоднократный чемпион России. Специалисты предрекали ему золотую медаль в Токио, но были и опасения - в легчайшем весе очень сильны борцы из азиатских стран, а Олимпийские игры проходят в их части света. Тот же Рави Кумар - его соперник в финале - борец из Индии, очень хорошо развит физически, побеждал многих титулованных соперников. Гуломжон Абдуллаев из Узбекистана, встретившийся с Зауром в ¼ финала - искусный борец. Словом, легчайший вес очень конкурентный, победить в нем сложно. Так и вышло - две схватки в Токио Заур выиграл на последних секундах. Но победу он заслужил! Тренирует его Шеме Шемеев.

- Какие у Заура Угуева наиболее сильные борцовские качества?

- А у него слабых качеств нет. Все при нем. Хорошая тактика, техника. Помните, как он выиграл поединок у Абдуллаева в самом его завершении - зацепом повалил его на спину. И огромная физическая сила. Когда я сотрудничал с Федерацией вольной борьбы, часто бывал на тренировках. Наблюдал за Зауром - у него не было рельефной мускулатуры, как и кубиков из мышц на животе, но была невероятная сила! И еще важно, что для него борьба - это вся жизнь, его больше ничего не интересует. Он рос в предместьях Хасавьюрта, каждое утро шел пешком несколько километров в спортзал, потому что не было денег на проезд в автобусе. Он и сейчас остается скромным парнем, к которому все относятся с теплотой.

- Многие уроженцы Северного Кавказа впоследствии оказываются в других российских городах, а иногда - и в других странах. Ваш же земляк, например, приехал в Токио в команде Белоруссии. Угуев не стремился уехать из Дагестана?

- Откровенно говоря, я однажды хотел убедить его уехать в Польшу. У него был период какой-то неопределенности, а сборную Польши возглавил наш Юсуп Абдусаламов. Я даже почти убедил тренера Заура отпустить его. Но тогда не получилось, поскольку более одного легионера быть в сборной не могло, а Заур, получалось, был вторым. И хорошо, что не получилось. Таких лидеров, как Угуев из республики отпускать нельзя!

- Как в Дагестане встретили весть о двух земляках-чемпионах Олимпиады?

- Утром, когда узнали о победе боксера Альберта Батыргазиева, в его родном Бабаюрте сразу устроили автомобильный пробег с флагами республики. Думаю, Хасавьюрт сейчас тоже ликует. В министерстве спорта днем собирались на совместный просмотр финальных борцовских поединков. Уверен, что праздник выльется и на улицы, несмотря на пандемические ограничения. Когда Заур вернется, двери его дома в Хасавьюрте закрываться долго еще не будут, все пойдут его поздравлять и чествовать.

- Встречать Заура будут как Хабиба?

- Хабиб, конечно, это кумир всех дагестанцев, но и Заур наш герой.

- Как показал себя в Токио, на ваш взгляд, Артур Найфонов?

- Ожидаемо взял бронзовую медаль. Прекрасный борец, выжил все, что мог. Но лидеры в полутяжелом весе сегодня Дэвид Тейлор и Хасан Яздани (сегодня Тейлор стал олимпийским чемпионом, победив Яздани с минимальным преимуществом 4:3, - прим. ред.). Эти два борца - гиганты. Найфонову было бы очень сложно победить Яздани, с которым он встречался в полуфинале. Но чемпионат Европы Найфонов выиграл трижды.

- А Заурбеку Сидакову в финале завтра будет тоже сложно?

- Он будет бороться с Магомедхабибом Кадимагомедовым, родившимся в Цумадинском районе Дагестана, но в прошлом году переехавшим в Белоруссию. Очень талантливый парень, обыгрывает соперников "в сухую". Специалисты считают, что у него больше шансов победить завтра в финале.

- За кого будут болеть в Махачкале: за осетина из сборной России Сидакова или за аварца из сборной Белоруссии Кадимагомедова?

- В Дагестане очень любят своих борцов, за какую бы команду они не выступали, и очень уважают осетинских вольников, относятся к ним по-братски. Сидаков тоже очень хороший борец. Болеть будем за нашу любимую вольную борьбу - в первую очередь!