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Алиев и Макрон обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Алиев и Макрон обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

В четверг, 5 августа, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, ситуации на границе Азербайджана и Армении, а также по укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период. В частности, главы государств обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон затронули в ходе разговора различные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Францией, передает АзерТАдж.

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Вестник Кавказа

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