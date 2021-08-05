Алиев и Макрон обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

В четверг, 5 августа, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, ситуации на границе Азербайджана и Армении, а также по укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период. В частности, главы государств обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон затронули в ходе разговора различные сферы сотрудничества между Азербайджаном и Францией, передает АзерТАдж.