Российский "Спутник V" начнут производить в Египте осенью

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется начать в Египте осенью, сообщил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии", - уточнил посол в статье "О российско-египетских отношениях", пишет РИА Новости.

Борисенко подчеркнул, что Россия относится к пандемии как к глобальному вызову и стремится к объединению усилий в противостоянии вирусу. Египет недавно получил несколько партий "Спутника V", в том числе безвозмездно, напомнил дипломат.

В Египте, согласно апрельскому соглашению с РФПИ, планируется производить более 40 млн доз "Спутника V" в год.