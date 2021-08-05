В Казахстане в автомобиле сгорели четверо

Смертельное ДТП произошло в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, погибли четыре человека.

На участке дороги М39 в четверг столкнулись легковой автомобиль Lacetti и грузовик Isuzu. В результате столкновения Lacetti загорелся, в салоне находились четыре человека, включая 53-летнего водителя, все они погибли на месте, сообщает хокимият района.

Водитель грузовика, 23-летний житель Хорезмской области, не пострадал.

По факту случившегося начата доследственная проверка.