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В Казахстане в автомобиле сгорели четверо

В Казахстане в автомобиле сгорели четверо

Смертельное ДТП произошло в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, погибли четыре человека.

На участке дороги М39 в четверг столкнулись легковой автомобиль Lacetti и грузовик Isuzu. В результате столкновения Lacetti загорелся, в салоне находились четыре человека, включая 53-летнего водителя, все они погибли на месте, сообщает хокимият района.

Водитель грузовика, 23-летний житель Хорезмской области, не пострадал.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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Вестник Кавказа

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