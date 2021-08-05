В Аджарии прививку от COVID-19 сделала 102-летняя женщина

В Аджарии привилась от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer 102-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Аджарии.

Эмине Джорбенадзе стала самой пожилой женщиной, сделавшей прививку. "За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Я верю, что вакцина защитит меня, поэтому пришла и сделала прививку. Я хорошо себя чувствую, я проживу еще много лет", – приводит ее слова "Sputnik Грузия".

Джорбенадзе также обратилась ко всем пожилым людям с призывом вакцинироваться, поскольку это единственный способ спастись от вируса.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 436 573 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 393 453 человека, умерли – 5986.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.