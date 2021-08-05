На Ставрополье коек для пациентов с коронавирусом станет на 10% больше

В Ставропольском крае развернут дополнительные койки для больных коронавирусом.

"До конца недели мы открываем еще 194 койки. На следующей неделе - еще 200 коек", - рассказал глава Минздрава края Владимир Колесников, пишет "Интерфакс".

В настоящее время на Ставрополье развернуто более 3,7 тыс коек, на следующей неделе их число увеличится до 4 129 - коек станет на 10,5% больше.

В Ставропольском крае коронавирус нашли у 66,2 тыс человек, за минувшие сутки заразились 330 человек.